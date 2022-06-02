Под Красноярском полицейские остановили автопьяницу-рецидивиста

Жителя Красноярского края задержали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford Focus накануне вечером в Емельяновском районе. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и лишили водительских прав на 18 месяцев.

Никаких выводов злостный нарушитель не сделал и вновь сел за руль автомобиля, представляя опасность на дороге. Результат освидетельствования показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,57 мг/л, что в три раза превышает допустимую норму.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему может грозить лишение свободы, на срок до 2 лет.

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