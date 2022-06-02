В Бурятии неподалёку от дачного посёлка нашли мины

Пресс-служба Росгвардии пишет, что 2 июня в трёх километрах от СНТ «Солнечный» в Республике Бурятия обнаружили противотанковые мины. Подозрительные предметы нашёл собиратель металлолома.

О своей находке мужчина сообщил в правоохранительные органы. На место немедленно выехали взрывотехники из ОМОН. Оказалось, что обнаруженные мины не совсем боевые. Они были учебные и сильно пострадавшие от ржавчины, сообщает пресс-служба ведомства.

Находка была утилизирована сотрудниками правопорядка.

Фото: пресс-служба Росгвардии в Бурятии