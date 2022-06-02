Красноярские казаки будут следить за экологическими преступлениями

Казачество Красноярского края будет помогать следить за соблюдением природоохранного законодательства. Соглашения о сотрудничестве подписали министр экологии края Павел Борзых и атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов.

Казаки будут фотографировать и снимать нарушения и направлять материалы в министерство, что станет доказательством при проведении проверкой и привлечении к ответственности.

«Сотрудничество с казачьим обществом станет неоценимой помощью для инспекторов экологического надзора. Казаки обеспечат не только общественный порядок при проведении проверок, но и смогут самостоятельно выявлять нарушения природоохранного законодательства и своевременно принимать меры по их недопущению», — сказал Павел Борзых.

Атаман Енисейского войскового казачьего общества подчеркнул, что взаимодействие с Минэкологии края позволит казакам в дальнейшем работать, выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, обеспечивать экологическую безопасность.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев