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Красноярские казаки будут следить за экологическими преступлениями

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Красноярск
09:25 2 Июня 2022
красноярск, полиция, школьники
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Казачество Красноярского края будет помогать следить за соблюдением природоохранного законодательства. Соглашения о сотрудничестве подписали министр экологии края Павел Борзых и атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов.

Казаки будут фотографировать и снимать нарушения и направлять материалы в министерство, что станет доказательством при проведении проверкой и привлечении к ответственности.

«Сотрудничество с казачьим обществом станет неоценимой помощью для инспекторов экологического надзора. Казаки обеспечат не только общественный порядок при проведении проверок, но и смогут самостоятельно выявлять нарушения природоохранного законодательства и своевременно принимать меры по их недопущению», — сказал Павел Борзых.

Атаман Енисейского войскового казачьего общества подчеркнул, что взаимодействие с Минэкологии края позволит казакам в дальнейшем работать, выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, обеспечивать экологическую безопасность.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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