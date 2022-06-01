Ребенка придавило воротами в Красноярске во время игры

В Красноярске мальчик пострадал после падения хоккейных ворот во время игры. Сообщается, что происшествие случилось 31 мая вечером во дворе школы №7 на пр. Металлургов. Это в Советском районе. Металлическая конструкция упала на 13-летнего мальчика. Парня с травмами отвезли в больницу.



На данный момент правоохранительные органы Красноярска проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также опрашиваются очевидцы инцидента. Полиции предстоит выяснить, чьи это ворота и насколько они соответствуют нормам безопасности.

Фото: 2Gis