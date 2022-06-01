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В Красноярске полицейские нашли избивших пьяных мотоциклистов «чоповцев»

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Красноярск
12:15 1 Июня 2022
красноярск, полиция
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Полиция установила всех участников драки на перекрёстке улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске. Напомним, что накануне в сети появилось видео, на котором видно, как, предположительно сотрудники частного охранного предприятия, избивают мотоциклистов.

Мотоциклиста и двух его приятелей задержали сотрудники ГИБДД сразу после драки. О том, что их избили, молодые люди рассказали только после того, как правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Парней отправили на судебно-медицинское освидетельствование.

В пресс-службе пояснили, что «чоповцев» уже допросили. После того как экспертиза установит тяжесть полученного в результате побоев вреда здоровью, станет понятно, какое наказание они могут понести. Собранные материалы уже переданы в следственные органы.

Кроме того, в отношении водителя мопеда возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Выяснилось, что ранее он уже был лишён прав за пьяное вождение, а в момент задержания алкотестер показал 0,36 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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