В Красноярске полицейские нашли избивших пьяных мотоциклистов «чоповцев»

Полиция установила всех участников драки на перекрёстке улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске. Напомним, что накануне в сети появилось видео, на котором видно, как, предположительно сотрудники частного охранного предприятия, избивают мотоциклистов.

Мотоциклиста и двух его приятелей задержали сотрудники ГИБДД сразу после драки. О том, что их избили, молодые люди рассказали только после того, как правоохранители изучили записи с камер наблюдения. Парней отправили на судебно-медицинское освидетельствование.

В пресс-службе пояснили, что «чоповцев» уже допросили. После того как экспертиза установит тяжесть полученного в результате побоев вреда здоровью, станет понятно, какое наказание они могут понести. Собранные материалы уже переданы в следственные органы.

Кроме того, в отношении водителя мопеда возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Выяснилось, что ранее он уже был лишён прав за пьяное вождение, а в момент задержания алкотестер показал 0,36 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков