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Житель Красноярского края ограбил 86-летнего пенсионера

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 1 Июня 2022
в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае мужчина украл у 86-летнего жителя посёлка Березовка сбережения в сумме 110 тысяч рублей и мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе полиции, всё произошло в феврале 2022 года. Установлено, что мужчина проник в жилище под видом работника газовой службы. Оказавшись в квартире, он избил пенсионера, запер в ванной, похитил имущество и скрылся.

В ходе следствия личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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