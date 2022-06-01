На трассе под Красноярском произошло лобовое столкновение двух иномарок

На трассе между города Красноярск и Дивногорск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным от очевидцев, в лобовом столкновении на трассе в Дивногорск произошло лобовое столкновение между автомобилями Mercedes и Nissan.

По информации от очевидцев, есть пострадавшие, но в каком они состоянии неизвестно. Комментарии от ГИБДД Красноярского края пока не поступали.

Обновлено в 10:52: Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль, виновник ДТП госпитализирован. Водитель Mercedec и его 11 летний пассажир были госпитализированы, но после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.

Фото: ЧП Красноярск