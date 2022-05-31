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В Красноярске ребенок пришел в детский сад с ножом

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Красноярск
15:35 31 Мая 2022
красноярск, полиция, детсад
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В Красноярском крае мальчик пришёл с ножом в детский сад. 

Сообщается, что опасный предмет у 6-летнего малыша заметила и отобрала воспитательница. Ребёнок пояснил, что нашёл ножик в песочнице во дворе дома.

Номер детского сада не сообщается, но известно, что он находится в Кировском районе. Родители сообщили о произошедшем в полицию. Начата проверка.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с мамой и ребенком. Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. С семьей ребенка проводится разносторонняя профилактическая работа – изучаются условия проживания мальчика, его внутрисемейные отношения и окружение», — рассказали в полиции. 

Известно, что семья на учете в органах внутренних дел не состоит. 

Фото: © 24.мвд.рф

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