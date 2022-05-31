В Иркутском зоосаде сотрудники выхаживают подкинутого дикого утенка

В Иркутске сотрудники зоопарка выхаживают птенца дикой утки.

Как рассказали в пресс-службе организации, утёнка нашли в коробке у входа в сад. На вид ему всего несколько дней. Похоже, что люди просто нашли птенца и решили таким образом «спасти». Сразу вернуть малыша в дикую природу нельзя, ведь он слишком мал, чтобы выжить в водоёме без матери. Специалисты решили вырастить утёнка, дать ему окрепнуть, а потом уже готовить к выпуску на волю.

Всё это время птенец будет жить у одной из работниц зоосада. У неё уже находится на реабилитации более взрослый домашний утёнок, который может научить малыша необходимым навыкам.

«Когда дикому утёнку исполнится полтора месяца и у него появится полноценное оперение, будет понятно, сможет ли он выжить в естественной среде», – уточнили в организации.

Фото: © Иркутский зоосад