В Красноярском крае подросток пострадал в аварии

В посёлке Берёзовка Красноярского края 16-летний подросток пострадал в аварии.

Всё случилось в минувшие выходные. 55-летний нетрезвый водитель Mitsubishi не соблюдал дистанцию, чем спровоцировал столкновение с двумя автомобилями: Audi и Renault. В полиции уточнили, что в день аварии у виновника ДТП был день рождения.

«Отмечая праздник, мужчина употреблял спиртные напитки, после чего сел за руль. Водитель был освидетельствован на месте, показания прибора составили 0,99 мг/л», – говорится в сообщении.

Пострадавший юноша был пассажиром такси марки Renault. Его с травмами доставили в больницу. Виновнику аварии грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Кроме того, мужчине придётся возместить материальный ущерб, причиненный другим участникам аварии.

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