В Красноярске избиение трех горожан на перекрестке Ленина-Робеспьера попало на уличные камеры

В красноярских соцсетях утром 31 мая опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой избивают трех красноярцев.

Судя по видеозаписи, кулаки и ноги в ход пустили, предположительно, сотрудники ЧОП. Доблестные охранники затормозили перед мотоциклом на светофоре. перекрыв ему движение. А после коротких переговоров с предполагаемыми правонарушителями начали наносить удары, в том числе — по лежачим ребятам.

Корреспонденты sibnovosti.ru уже обратились в полицию за комментарием. Новость будет дополняться.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков