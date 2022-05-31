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В Красноярске избиение трех горожан на перекрестке Ленина-Робеспьера попало на уличные камеры

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Красноярск
09:56 31 Мая 2022
происшествия, общество, красноярск, в красноярском крае, охрана
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В красноярских соцсетях утром 31 мая опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой избивают трех красноярцев.

Судя по видеозаписи, кулаки и ноги в ход пустили, предположительно, сотрудники ЧОП. Доблестные охранники затормозили перед мотоциклом на светофоре. перекрыв ему движение. А после коротких переговоров с предполагаемыми правонарушителями начали наносить удары, в том числе — по лежачим ребятам.

Корреспонденты sibnovosti.ru уже обратились в полицию за комментарием. Новость будет дополняться.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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