В столице Кемеровской области произошла ночная драка со стрельбой

В столице Кемеровской области мужчины устроили ночную драку со стрельбой, сообщает портал Vse42.ru.

Сообщение в полицию поступило с улицы Серебряный бор в воскресенье от самого стрелка. По предварительным данным полиции, 42-летний кемеровчанин вместе с компанией друзей собрались послушать музыку во дворе одного из домов. Громкая музыка не понравилась местным жителям, но на критику «меломаны» не реагировали. Тогда один из жильцов дома вышел во двор.

Мужчина несколько раз ударил кемеровчанина и повредил его Mercedes-Benz. В ответ хозяин машины открыл стрельбу из травматического пистолета.

Стрелявшего отправили на судебную медицинскую экспертизу. Силовики также опросили очевидцев и взяли на изучение записи с видеокамер. После проверки будет принято решение.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович