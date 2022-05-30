В Канском районе более 40 человек могут наказать за нарушение противопожарного режима

В Канском районе более 40 человек могут оштрафовать за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщило издание «НКК».

Напомним, что с 29 апреля в районе действует особый противопожарный режим. С начала года жители района 116 раз нарушили правила благоустройства и озеленения. Все эти факты зафиксированы сотрудниками полиции. Кроме того, правоохранители направили 15 предостережений руководителям сельхозпредприятий, чтобы не допустить палов сухой травы.

Отметим, что с 30 апреля на территории района работают патрульные группы, следящие за тем, чтобы правила пожарной безопасности и содержания территорий не нарушались. В школах района прошли встречи с учащимися, в рамках которых с ними обсудили правила поведения в пожароопасный период.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков