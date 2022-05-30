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В Лувре неизвестный мужчина измазал тортом картину «Мона Лиза»

Главная Происшествия
Красноярск
12:55 30 Мая 2022
общество, в мире, происшествия, культура
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В французском музее «Лувр» мужчина решил измазать картину «Мона Лиза» всемирноизвестного художника Леонардо да Винчи тортом.

Инцидент произошел 29 мая. Мужчина в парике приехал на инвалидной коляске в выставочный зал и попытался навредить работе Леонардо да Винчи. Если бы не защитное стекло, то картина превратилась бы в пирожное.

Хулигана тут же увела служба безопасности. Он, кстати, после своего «подвига» встал и пошёл. Коляска больше не пригодилась. О личности и причинах поступка не сообщается.

Фото: скриншот с видеозаписи происшествия

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