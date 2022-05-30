В Красноярском крае при пожаре погибла 5-летняя девочка

В Ужуре при пожаре в частном жилом доме погибла 5-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, 3-летний брат девочки и бабушка попали в больницу из-за отравления угарным газом.

Площадь пожара составила 170 кв. метров. На место выезжали 3 единицы техники и 12 пожарных. Пожар ликвидировали в 11:16. Предварительной причиной называют короткое замыкание электропроводки.

Как рассказали в ГУ СК Красноярского края, возгорание началось на веранде. Женщины смогли спасти только брата. Девочка в это время пряталась в шкафу. Её не смогли спасти из-за сильного огня и дыма. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Фото: © Следственный комитет по Красноярскому краю