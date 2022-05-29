В Красноярском крае около города разгорелся крупный пожар в лесу

В лесу напротив набережной Дивногорска разгорелся лесной пожар.

В борьбе со стихией участвуют сотрудники Красноярского авиаотделения и Мининской лесопожарной станции. Специалисты второй день борются с огнем в лесу около Дивногорска.

По информации наших коллег из НКК со ссылкой на Лесопожарный центр, ситуацию с тушением осложняет близостью медведицы с медвежатами. Также в соцсетях МЧС края пишут, что рядом с местами возгорания люди продолжают разводить костры, найдены следы.

«Тут медведица с медвежатами агрессивная. Четверо наших сотрудников попытались подняться с другой стороны склона, она их на полгоры встретила и согнала вниз. А люди здесь гуляют, костры разводят!» — рассказывает Сергей Симанович, инструктор десантно-пожарной команды Красноярского авиаотделения.

Отметим, что ситуация находится на контроле главы Дивногорска Сергея Егорова.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края