ГИБДД Красноярского края прокомментировали инцидент со съездом машины с обрыва

В ГИБДД Красноярска рассказали, что мужчине пострадавшему в ходе инцидента со съездом с обрыва 40 лет. Авария произошла около одной из высоток ЖК «Орбита» по адресу Борисова, 34.

Автомобиль пострадавшего начал скатываться, а владелец попытался его остановить. По итогу машина практически докатилась до территории бывшего Мелькомбината.

Также сообщается, что пострадавшего долгое время не могли вытащить из покореженного автомобиля. На место вызвали спасателей. Мужчину после эвакуации в тяжелом состоянии госпитализировали. О дальнейшей его судьбе пока не сообщали.

Фото: Александр Жуковец