В Красноярском крае полицейские задержали расхитителей могил

Полиция города Шарыпово задержала похитителей могильных оград.

О пропажах металлических и чугунных ограждений на шарыповских могилах рассказали местные жители. По информации полиции, металлически оградки пропали с трех могил. Общая сумма ущерба составила больше 200 тысяч рублей.

Благодаря активным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Ими оказались 3 местных жителе города Шарыпово 1976, 1984 и 1966 года рождения.

Задержанные объяснили свои действия тем, что они демонтировали оградки для получения прибыли при сдаче в металлолом. До поимки злоумышленникам удалось выручить около 60 тысяч рублей. Денежные средства они потратили по своему усмотрению. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Им грозит до 5 лет лишения свободы, а пока преступники находятся под подпиской о невыезде.

Фото: t.me/mvd_24