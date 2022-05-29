В Красноярске у ЖК «Орбита» автомобиль улетел с обрыва

В ночь с 28 на 29 мая в Красноярске у дома по улице Борисова, 34, легковой автомобиль съехал со склона. Во время инцидента получил травмы мужчина, который хотел остановить авто.

Очевидец пишет в соцсетях, у Volkswagena Touareg 2006 года выпуска был неисправен ручной тормоз. Мужчина завел автомобиль, а он поехал вперед и начал скатываться вниз по обрыву.

Из видео можно понять, что пострадавшего зовут Сергей. Корреспондент sibnovosti.ru побывал на месте происшествия и обошел его. Как он рассказывает, автомобиля уже нет, его похоже подняли. Остался лишь бампер и следы инцидента: примятая трава и колея от ехавшего по обрыву внедорожника.

Фото: Александр Жуковец