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В Красноярске у ЖК «Орбита» автомобиль улетел с обрыва

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Красноярск
14:26 29 Мая 2022
общество, красноярск, происшествия, авто
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В ночь с 28 на 29 мая в Красноярске у дома по улице Борисова, 34, легковой автомобиль съехал со склона. Во время инцидента получил травмы мужчина, который хотел остановить авто.

Очевидец пишет в соцсетях, у Volkswagena Touareg 2006 года выпуска был неисправен ручной тормоз. Мужчина завел автомобиль, а он поехал вперед и начал скатываться вниз по обрыву.

В Красноярске у ЖК «Орбита» автомобиль улетел с обрыва

Из видео можно понять, что пострадавшего зовут Сергей. Корреспондент sibnovosti.ru побывал на месте происшествия и обошел его. Как он рассказывает, автомобиля уже нет, его похоже подняли. Остался лишь бампер и следы инцидента: примятая трава и колея от ехавшего по обрыву внедорожника.

В Красноярске у ЖК «Орбита» автомобиль улетел с обрыва

Фото: Александр Жуковец

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