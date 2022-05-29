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В Кузбассе произошло ЧП на предприятии

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Красноярск
13:57 29 Мая 2022
происшествия, кузбасс, пожары, чп
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Ночью 28 мая в Кузбассе произошло задымление на руднике в 22.20.

Инцидент случился на угольном предприятии в регионе. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, информация о задымлении поступила 28 мая в 22.20. В ведомстве пояснили, что происшествие зафиксировали «в неэксплуатируемом стволе на угольном предприятии в Таштагольском муниципальном районе».

Ликвидировать дым удалось на следующее утро, 29 мая, как пишет МЧС, в 08:00. В ликвидации ЧП участвовали 21 человек и пять единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

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