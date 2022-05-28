Гостевой дом сгорел на базе «Ергаки» в Красноярском крае

Гостевой дом загорелся на популярной базе отдыха "Егарки" в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:06 часов местного времени. Когда на место происшествия прибыли пожарные, выяснилось, что огонь распространился на площади 600 кв. м. Из-за удаленности базы отдыха от всех пожарных подразделений, погасить возгорание удалось лишь в 14:17 часов.

Информации о пострадавших нет. На тушении работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Фото:©база отдыха «Ергаки»