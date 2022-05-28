Двое детей сбежали в Томске из детского сада

Семилетняя девочка и четырехлетний мальчик устроили переполох в детском саду Томска. Малыши воспользовались тем, что один из родителей уходя, не захлопнул калитку, и сбежали.

Воспитатели, обнаружив пропажу, сообщили в правоохранительные органы и вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили беглецов на улице, неподалеку от детского сада. Детей передали родителям, а по факту произошедшего проводится служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Глава гордепартамента образования Максим Савенков рассказал, что после изучения записей камер видеонаблюдения, было установлено, что один из родителей, действительно, не закрыл калитку, ведущую с территории дошкольного учреждения, и, обнаружив исчезновение детей, воспитатели действовали по инструкции. С родителями и персоналом дошкольных учреждений Томска теперь проводятся внеплановые инструктажи по технике безопасности.

Фото:©Кирилл Каллиников/РИА Новости