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14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

Главная Происшествия
Красноярск
15:20 28 Мая 2022
общество, происшествия, омск, ребенок, школьники
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Уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в аквапарке возбудил Следственный Комитет Омска.

По информации следствия, 26 мая школьник вместе с группой своих одноклассников, учащихся школы № 113, отправился в аквапарк. Дети находились под присмотром двоих взрослых, но во время катания с горки на базе отдыха "Политотдел" ребенок утонул. Уточняется, что погибший школьник не умел плавать.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего, выясняя причины трагедии. По окончании проверки будет дана оценка действиям администрации базы отдыха и сопровождающих группу школьник лиц, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Фото: © politotdel.ru

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