Смертельное ДИП устроил пьяный водитель без прав в Красноярске

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом строил пьяный водитель в Красноярске. В ночь на 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый водитель управляет автомобилем. Подходящую под описание машину экипаж ДПС заметил ан ул. Терешковой. На требование правоохранителей остановиться, водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Уходя от погони, нарушитель выехал на встречную полосу проспекта Металлургов, где смог оторваться от преследования. Но уже через несколько минут экипаж ДПС обнаружил перевёрнутый автомобиль в одном из дворов. Выяснилось, что 35-летний водитель не справился с управлением, наехал на бетонные плиты и его машина опрокинулась, задев еще два припаркованных автомобиля.

В аварии погибла 43-летняя пассажирка автомобиля. Сам водитель и 21-летняя девушка, находившаяся в салоне, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В ходе расследования было установлено, что водитель не имел прав, а машина и вовсе принадлежит другому человеку. Не исключено, что автомобиль был угнан. Ведется следствие.

Фото:©ЧП Красноярск/"ВКонтакте"