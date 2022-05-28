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Рецидивист украл из нотариальной конторы в Красноярске 1 млн рублей и тысячу евро

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Красноярск
10:31 28 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск
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Нотариус из Красноярска обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже. 58-летняя женщина рассказала, что из её офиса похитили из сумки косметичку, где лежали деньги: 1 миллион рублей и 1050 евро. Потерпевшая собиралась положить их на свой банковский счёт, но не успела.

Изучив запись с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний безработный житель г. Назарово. Полицейские отправились в служебную командировку и задержали воришку.

На допросе задержанный сознался, что приехал в Красноярск погулять, но вот денег на развлечения у него не было. Тогда он заглянул в ближайший офис, увидел, что комната пуста и стащил из сумки косметичку с деньгами.

Обнаружив, что стал обладателем крупной суммы денег, воришка заказал такси за 10 тысяч рублей и уехал домой, в Назарово. Дома спрятал похищенные  500 тысяч рублей и 1050 евро под ванной, а на оставшиеся купил дорогой алкоголь, продукты питания, сходил в кафе.

Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, а все оставшиеся деньги были изъяты и возвращены владелице.

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