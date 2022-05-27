Житель Красноярского края получил условный срок за поджёг жены

Житель Минусинска, который поджёг свою супругу, получил условный срок.

Напомним, что 6 августа 2021 года между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина стал обливать полы в кухне дома, а также одежду женщины горючей жидкостью, после чего зажёг спичку прямо перед ней. В результате пламя охватило супругу, она выбежала на улицу, где смогла потушить огонь.

Врачи диагностировали у неё термические ожоги 2-3 степени на 30 % тела. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Свою вину обвиняемы полностью признал. Суд рассмотрел собранные доказательства и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко