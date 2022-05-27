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В Туве 10-летний мальчик утонул в реке

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Красноярск
18:25 27 Мая 2022
тува, дети, смерть
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В Кызыле в реке утонул 10-летний мальчик, но его брат обманул бабушку, рассказав о похищении. 

Сообщение об исчезновении мальчика поступило в правоохранительные органы Кызыла 26 мая. Пожилая женщина рассказала, что кто-то похитил ее внука. Оперативники выехали на место и, опросив соседей, выяснили, что мальчик ушел гулять на берег реки Пий-Хем вместе со своим 7-летним двоюродным братом.

Когда дети купались старший мальчик заплыл на глубокое место и утонул. Испугавшись гнева взрослых, младший брат рассказал бабушке о похищении. Когда правда открылась, поисковики нашли тело погибшего ребёнка в водах реки на глубине свыше 180 см

Каких-либо следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Точную причину его смерти установит экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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