В Туве 10-летний мальчик утонул в реке

В Кызыле в реке утонул 10-летний мальчик, но его брат обманул бабушку, рассказав о похищении.

Сообщение об исчезновении мальчика поступило в правоохранительные органы Кызыла 26 мая. Пожилая женщина рассказала, что кто-то похитил ее внука. Оперативники выехали на место и, опросив соседей, выяснили, что мальчик ушел гулять на берег реки Пий-Хем вместе со своим 7-летним двоюродным братом.

Когда дети купались старший мальчик заплыл на глубокое место и утонул. Испугавшись гнева взрослых, младший брат рассказал бабушке о похищении. Когда правда открылась, поисковики нашли тело погибшего ребёнка в водах реки на глубине свыше 180 см

Каких-либо следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Точную причину его смерти установит экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков