В Барнауле психически больной массажист домогался до ребёнка

В Барнауле мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего.

Как сообщили в СКР по Алтайскому краю, в феврале ребёнок пришел в квартиру к 55-летнему барнаульцу и стал жертвой домогательств с его стороны. Когда об этом стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

В ходе следствия выяснилось, обвиняемый имеет психическое отклонение. В связи с этим сейчас злоумышленника собираются отправить на принудительное лечение, сообщили в СКР по Алтайскому краю. Материалы дела с соответствующим заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков