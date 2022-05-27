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В Барнауле психически больной массажист домогался до ребёнка

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Красноярск
15:35 27 Мая 2022
алтай, край, полиция, происшествие, ребенок
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В Барнауле мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего.

Как сообщили в СКР по Алтайскому краю, в феврале ребёнок пришел в квартиру к 55-летнему барнаульцу и стал жертвой домогательств с его стороны. Когда об этом стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. 

В ходе следствия выяснилось, обвиняемый имеет психическое отклонение. В связи с этим сейчас злоумышленника собираются отправить на принудительное лечение, сообщили в СКР по Алтайскому краю. Материалы дела с соответствующим заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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