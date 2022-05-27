Учителя обнаружили у ребенка следы побоев в Республике Алтай

В Республике Алтай жительница села Кош-Агача избивала своего 9-летнего сына.

Следы побоев на теле ребёнка заметили учителя. Выяснив, что синяки оставила мать, работники школы сообщили в правоохранительные органы. Следователи выяснили, 29-летняя женщина воспитывает двух детей. С марта по май 2022 года она избивала и мучила школьника.

Детей забрали из семьи и поместили в специализированное учреждение, сообщает НГА. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков