В Норильске водитель без прав сбил на улице 2-летнего ребенка

В Красноярском крае водитель без прав сбил 2-летнюю девочку. Как рассказали в прокуратуре, 25 мая в Норильске на улице Завенягина автомобиль двигался задним ходом, и наехал на девочку. Ребёнка увезли в реанимацию.

Оперативники выяснили, что за рулём автомобиля «Шкода Фабия» был 19-летний парень, никогда не обучавшийся водить машину. Сотрудники ГИБДД составили в его отношении четыре административных материала по статьям 12.7, 12.5, 12.2 и 12.27 КоАП РФ. Кроме того было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов