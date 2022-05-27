В Красноярском крае двое детей заразились клещевым энцефалитом

В Красноярском крае у трёх детей выявили клещевой энцефалит. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

С начала апреля, когда были найдены первые клещи, предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был поставлен 44 жителям края, из них 10 – это несовершеннолетние до 17 лет.

«В большинстве случаев такие диагнозы заканчиваются лабораторным подтверждением заболевания и установлением окончательного диагноза. При этом и количество заболевших, и тех, кому установлен предварительный диагноз, не превышает уровня среднемноголетних значений», – отметил Горяев.

Глава Роспотребнадзора также рассказал, что за неделю зарегистрировано 1 797 случаев присасывания клещей. В всего с начала сезона – 4 326.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов