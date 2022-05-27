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В Красноярском крае женщина придавила свою 6-месячную дочь во время сна

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Красноярск
10:55 27 Мая 2022
в красноярском крае, скр, полиция
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В Красноярском крае 30-летняя жительница Сосновоборска придавила свою 6-месячную дочь во время сна.

Как сообщили в ГСУ СК по краю, женщина легла спать в состоянии алкогольного опьянения и положила свою дочь рядом с собой. Ночью она придавила лицо ребёнка подушкой и рукой. Из-за этого девочка не смогла дышать.

Тело дочери обнаружил отец, вернувшийся с работы. Согласно заключению врачей, смерть ребёнка наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия просвета наружных дыхательных путей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Женщине грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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