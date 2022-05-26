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В Красноярском крае мужчина погиб на железнодорожных путях

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Красноярск
23:26 26 Мая 2022
кузбасс, сибирь, общество, происшествия, в красноярском крае, полиция
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В Иланском мужчина попал под колеса грузового поезда и погиб. Как сообщил редакции sibnovosti.ru один из очевидцев трагедии, пассажир предположительно вышел из поезда, следующего по маршруту "Анапа-Иркутск", решил перейти пути не по виадуку, который находился неподалеку, а пролезть под грузовым вагоном. Грузовой состав тронулся и мужчина погиб. Данную информацию подтвердили в пресс-службе КрасЖД, но направление поезда пока точно не определено. 

В транспортной полиции данное происшествие пока не прокомментировали. Новость будет дополняться.

Отметим, что подобный случай произошел этой ночью в Кемеровской области на станции Тяжино. Молодой человек 2002 года рождения решил пересечь железнодорожные пути и залез для этого на вагон. Парня ударила током и он погиб на месте. 

В пресс-службе КрасЖД напомнили о необходимости строгого соблюдения общих требований безопасности: не передвигаться по железнодорожным путям, даже при отсутствии на них подвижных составов; не влезать на вагоны, цистерны на электрифицированных участках железной дороги, чтобы предотвратить контакты с проводами высокого напряжения. 

Новость дополнена в 11:35.

В распоряжении редакции появилось видео происшествия. На кадрах, присланных очевидцем, видно, как мужчина пролазит под поездом, но завидев приближающихся полицейских, бросается назад. 

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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