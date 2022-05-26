Красноярск вновь заволокло дымкой от лесных пожаров

Столицу Красноярского края вновь накрыло дымом от лесных пожаров.

Над городом повис запах гари, о котором подписчики sibnovosti.ru сообщают нам. Наш корреспондент решил сам убедиться в этом и отправился на смотровую площадку в Студгородке. Результат вы можете видеть сами...

По данным КГАУ «Лесопожарного центра» несколько очагов возгорания зафиксировано в Сухобузимском, Енисейском, Тасеевском и Дзержинском районах. Дымом заволокло восточную и центральную часть районов Красноярского края.

Фото: Александр Жуковец