Бывший мэр Иркутского района получил 8 лет тюрьмы за махинации с федеральными землями

Бывшего мэра Иркутского района приговорили к 8 годам тюрьмы за махинациями с земельными участками стоимостью более 550 млн рублей. Помимо него, сроки 5,5 года и пять лет лишения свободы получили предприниматель Олег Геевский и депутат думы Иркутского района Олег Логашов. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

Как сообщили в Следственном комитете, в период с 2012 по 2015 год преступная группа, в составе которой были осуждённые, а также бывший ректор Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, незаконно приобретала земельные участки на Байкальском тракте, которые государство передало в ведение академии в бессрочное пользование. Участки подсудимые предоставляли аффилированным с ними некоммерческим товариществам, а также бесплатно выделяли под жилищное строительство.

Для легализации имущества и сокрытия факта незаконного приобретения заключались фиктивные сделки с подконтрольными и подставными лицами. В итоге был причинён ущерб РФ в особо крупном размере – более 550 млн рублей.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 159, 174 и 286 УК РФ. Бывший ректор сельскохозяйственной академии на данный момент находится в международном розыске.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко