В Омске двое детей погибли при пожаре в запертой квартире

В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар произошел сегодня, 26 мая, в многоквартирном доме по ул. 4-й Амурский проезд, 10. Мать погибших детей задержана следствием на двое суток.

Трагедия случилось днем, когда женщина закрыла в комнате двоих несовершеннолетних и ушла по своим делам. Малыши в возрасте 1 года и 3 лет нашли в доме зажигалку и нечаянно подожгли диван. Когда мать вернулась домой, дети уже были мертвы. Пожар на площади 2 кв метра тушили три пожарные машины и 11 спасателей.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Известно, что мать погибших детей воспитывает детей одна, так как недавно развелась с мужем. В ходе следственных мероприятий будет дана и правовая оценка действиям органов системы профилактики.

Фото:©Павел Бедняков/РИА Новости