В Красноярске женщина перепутала педали у машины и травмировала пешехода

В Октябрьском районе Красноярска женщина перепутала педали в своём автомобиле и травмировала пешехода.

Авария произошла на улице Мечникова. По словам очевидцев, автомобиль заехал на парковку, но вместо того, чтобы остановится, резко ускорился. В этот момент рядом проходила 33-летняя женщина-пешеход. Она оказалась зажата между бампером машины и бордюром.

Красноярке понадобилась помощь медиков, но без госпитализации. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко