В Дудинке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу бытовой техники

На севере Красноярского края раскрыто дело о краже бытовой техники.

Как сообщили в полиции, заявление поступило от жительницы Дудинки. Она рассказала, что вернувшись домой она обнаружила, что из её квартиры пропали телевизор, ТВ приставка и мультиварка. Кроме того, неизвестный съел оставленную на плите еду и скрылся. После проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что преступником был ранее судимый, не работающий 35-летний северянин. Оперативники установили его местонахождение и задержали.

На допросе мужчина рассказал, что был пьян и как попал в квартиру, он помнит смутно. В чужой квартире он успел выспаться, поесть и уходя взял с собой чужой телевизор. После продажи он решил, что вырученных денег недостаточно и вернулся за мультиваркой и ТВ-приставкой. Всё украденное он продал неустановленным лицам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков