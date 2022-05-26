26 мая
Красноярск
погода +21 °C
56.3
 
€ 57.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Дудинке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу бытовой техники

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 26 Мая 2022
в красноярском крае, кража
версия для печати Ico_print

На севере Красноярского края раскрыто дело о краже бытовой техники.

Как сообщили в полиции, заявление поступило от жительницы Дудинки. Она рассказала, что вернувшись домой она обнаружила, что из её квартиры пропали телевизор, ТВ приставка и мультиварка.  Кроме того, неизвестный съел оставленную на плите еду и скрылся. После проведения следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что преступником был ранее судимый, не работающий 35-летний северянин. Оперативники установили его местонахождение и задержали. 

На допросе мужчина рассказал, что был пьян и как попал в квартиру, он помнит смутно. В чужой квартире он успел выспаться, поесть и уходя взял с собой чужой телевизор. После продажи он решил, что вырученных денег недостаточно и вернулся за мультиваркой и ТВ-приставкой. Всё украденное он продал неустановленным лицам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска провалился асфальт на проезжей части

В центре Красноярска провалился асфальт на проезжей части

26 Мая 2022 г.
Инцидент произошёл в 15:30 на улице Кирова
Новости Красноярска: Зеленогорца оштрафовали за антивоенный ролик

Зеленогорца оштрафовали за антивоенный ролик

26 Мая 2022 г.
Полицейские составили на нарушителя протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярске водителя наказали за объезд пробки по тротуару

В Красноярске водителя наказали за объезд пробки по тротуару

26 Мая 2022 г.
Мужчина пояснил, что торопился к своей супруге
Новости Красноярска: В Красноярском крае изготовителя наркотиков надолго отправили в колонию

В Красноярском крае изготовителя наркотиков надолго отправили в колонию

25 Мая 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
Новости Красноярска: Жителя Красноярска задержали за призывы к терактам в госучреждениях

Жителя Красноярска задержали за призывы к терактам в госучреждениях

25 Мая 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ
Новости Красноярска: В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

25 Мая 2022 г.
Мальчик гулял без спроса
Новости компаний
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Красноярске открыли мурал памяти Владислава Разумова, погибшего во время спецоперации на Украине

В Красноярске открыли мурал памяти Владислава Разумова, погибшего во время спецоперации на Украине

24 Мая 2022 г.
Он посмертно награждён орденом Мужества
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru