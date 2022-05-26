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Зеленогорца оштрафовали за антивоенный ролик

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Красноярск
14:25 26 Мая 2022
в красноярском крае, штрафы, нарушение
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В Красноярском крае жителя Зеленогорска оштрафовали за дискредитацию российской армии. Причиной стал видеоролик, который мужчина разместил в социальных сетях. Ссылки на него правонарушитель разметил в комментариях к нескольким публикациям на страницах городского информационного портала.

«Содержание ролика было направлено на  дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации»,  – сообщили в  полиции.

Полицейские составили на нарушителя протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ. Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал зеленогорца на 30 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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