В Красноярске водителя наказали за объезд пробки по тротуару

В Красноярске водителя привлекли к ответственности за объезд пробки по тротуару.

Правонарушение попало на видеорегистратор одного из автомобилей, который стоял в заторе. На кадрах видно как ВАЗ на высокой скорости движется по тротуару, чтобы не стоять в пробке. За рулем оказался 21-летний красноярец. Мужчина пояснил, что торопился к своей супруге, поэтому нарушил ПДД.

Сотрудники ГИБДД вынесли нарушителю два штрафа: за движение по тротуару и отсутствие полиса ОСАГО. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков