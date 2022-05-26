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В Красноярске водителя наказали за объезд пробки по тротуару

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Красноярск
12:55 26 Мая 2022
красноярск, гибдд
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В Красноярске водителя привлекли к ответственности за объезд пробки по тротуару.

Правонарушение попало на видеорегистратор одного из автомобилей, который стоял в заторе. На кадрах видно как ВАЗ на высокой скорости движется по тротуару, чтобы не стоять в пробке. За рулем оказался 21-летний красноярец. Мужчина пояснил, что торопился к своей супруге, поэтому нарушил ПДД.

Сотрудники ГИБДД вынесли нарушителю два штрафа: за движение по тротуару и отсутствие полиса ОСАГО. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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