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В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

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Красноярск
12:20 25 Мая 2022
иркутск, полиция
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В Иркутской области мать избила табуреткой и прижгла утюгом сына за прогулку без спроса. Об этом сообщил 24 мая Telegram-канал «Осторожно, новости».

26-летняя женщина распивала спиртные напитки, когда домой вернулись двое её детей – мальчики 8 и 6 лет. Ребята гуляли без разрешения, что сильно разозлило их мать. Она взяла табуретку и стала бить их по голове. Старшему ребёнку ещё и прижгла бедро утюгом.

После экзекуции женщина отвела 8-летнего мальчика к сестре, а та обратилась в полицию и отвезла ребёнка в больницу Саянска. Мать задержали, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ. В ходе следствия выяснилось, что женщина уже имеет судимость.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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