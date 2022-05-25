В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

В Иркутской области мать избила табуреткой и прижгла утюгом сына за прогулку без спроса. Об этом сообщил 24 мая Telegram-канал «Осторожно, новости».

26-летняя женщина распивала спиртные напитки, когда домой вернулись двое её детей – мальчики 8 и 6 лет. Ребята гуляли без разрешения, что сильно разозлило их мать. Она взяла табуретку и стала бить их по голове. Старшему ребёнку ещё и прижгла бедро утюгом.

После экзекуции женщина отвела 8-летнего мальчика к сестре, а та обратилась в полицию и отвезла ребёнка в больницу Саянска. Мать задержали, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ. В ходе следствия выяснилось, что женщина уже имеет судимость.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков