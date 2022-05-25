25 мая
Красноярск
56.97
 
€ 58.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае пенсионер забил приятеля кочергой до смерти

Главная Происшествия
Красноярск
11:15 25 Мая 2022
в красноярском крае, убийство
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае пенсионер позвал приятеля сажать картошку и забил его кочергой до смерти. Все случилось 20 мая в деревне Таскино. 

По данным следствия, между мужчина вспыхнул конфликт в ходе употребления алкогольных напитков. Погибший высказал в адрес хозяина дома несколько оскорбительных слов, из-за чего злоумышленник нанёс ему нанес ему множественные удары кочергой. Мужчину доставили в больницу, где он скончался на следующий день

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Красноярска задержали за призывы к терактам в госучреждениях

Жителя Красноярска задержали за призывы к терактам в госучреждениях

25 Мая 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ
Новости Красноярска: В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

В Иркутской области мать избила сына табуреткой и прижгла утюгом

25 Мая 2022 г.
Мальчик гулял без спроса
Новости Красноярска: В Иркутской области задержали первого заместителя главы Ангарска

В Иркутской области задержали первого заместителя главы Ангарска

25 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске дети гуляют по крышам многоэтажных домов

В Красноярске дети гуляют по крышам многоэтажных домов

25 Мая 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: В Красноярске 6-летний ребенок попал под автобус

В Красноярске 6-летний ребенок попал под автобус

24 Мая 2022 г.
От полученных травм мальчик скончался
Новости Красноярска: В Железногорске автомобиль сбил 5-летнюю девочку

В Железногорске автомобиль сбил 5-летнюю девочку

24 Мая 2022 г.
Ребёнок получил незначительные травмы
Новости компаний
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе откроют уличный кинотеатр

В Красноярске в Ленинском районе откроют уличный кинотеатр

24 Мая 2022 г.
Открытие проекта «МайПарк» запланировано на 28 мая на 15:00 в парке 1 Мая
Новости Красноярска: В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

23 Мая 2022 г.
На момент исчезновения ему требовалась медицинская помощь
Новости Красноярска: В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

25 Мая 2022 г.
Покупать можно только колбаски «Сельскохозяйственное предприятие Искра»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru