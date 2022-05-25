В Красноярском крае пенсионер забил приятеля кочергой до смерти

В Красноярском крае пенсионер позвал приятеля сажать картошку и забил его кочергой до смерти. Все случилось 20 мая в деревне Таскино.

По данным следствия, между мужчина вспыхнул конфликт в ходе употребления алкогольных напитков. Погибший высказал в адрес хозяина дома несколько оскорбительных слов, из-за чего злоумышленник нанёс ему нанес ему множественные удары кочергой. Мужчину доставили в больницу, где он скончался на следующий день

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович