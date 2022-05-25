В Иркутской области задержали первого заместителя главы Ангарска, а также двух чиновников городской мэрии по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудники Следственного комитета установили, что предоставили в собственность строительной компании 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания выполнять и не планировала. Ущерб, нанесённый муниципалитету превысил 28 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. На их рабочих местах и в жилищах фигурантов проведены обыски. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

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