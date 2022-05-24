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В Железногорске автомобиль сбил 5-летнюю девочку

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Красноярск
15:00 24 Мая 2022
железногорск, дтп
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В Железногорске Красноярского края 5-летняя девочка попала под колёса автомобиля. 

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась на проспекте Курчатова. Ребёнок перебегала дорогу в сопровождении своей 12-летней родственницы на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по дороге двигался автомобиль Renault. От удара девочка получила незначительные травмы. 

12-летняя девочка пояснила, что перебегала дорогу потому, что водитель автомобиля на первой полосе движения жестом показал ей, что пропускает. Сотрудники ГИБДД рекомендуют не игнорировать сигналы светофоров и всегда убеждаться в безопасности перехода. Родителям следует постоянно напоминать детям о недопустимости бега через проезжую часть и соблюдении правил дорожного движения.

Фото: © 24.мвд.рф

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