В Новосибирске мужчину и женщину забили битой до смерти и пытались сжечь

Застолье в одной из квартир Новосибирска закончилось двойным убийством.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, погибшие мужчина и женщина распивали спиртное вместе со своим 37-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Схватив самодельную биту, знакомый напал на потерпевших. В ходе драки мужчина нанёс своим собутыльникам не меньше 20 ударов битой, после чего ударил женщину в живот ножом. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник устроил пожар в жилище и сбежал.

Спустя неделю злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко