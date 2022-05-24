В Красноярском крае BMW X5 врезался в повозку с лошадью. ДТП произошло

ДТП произошло в январе в селе Вознесенка. Повозка двигалась по улице Молодёжная. По правилам дорожного движения она должна была уступить преимущество движении автомобилю, но кучер не смог вовремя остановить лошадь. В результате столкновения автомобиль был повреждён. Причинённый ущерб оценили в 287 тыс рублей.

Владелец BMW X5 подал иск в суд и выиграл дело. Теперь хозяину лошади придётся заплатить 301,8 тыс. рублей. В сумму вошли также расходы по оценке ущерба в размере 9 000 рублей и оплачена государственная пошлина в 6 156,38 рублей. Решение уже вступило в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский