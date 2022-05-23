Полиция задержала жителя Томска при попытке создать тайник с наркотиком. Во время досмотра задержанного был найден приготовленный к распространению свёрток. Ещё 55 свёртков с запрещённым веществом изъяты из приготовленного им схрона. Позднее правоохранители нашли ещё четыре тайника. Также наркотическое вещество было найдено дома у подозреваемого. Общая масса изъятого наркотика превысила 550 гр.

Согласно заключению эксперта, обнаруженное стражами правопорядка вещество в своём составе содержит наркотическое средство N-метилфедрон. Следователи возбудили уголовное дело по статье 28.1 УК РФ. 20-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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