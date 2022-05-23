В Якутске задержали убийцу с «голосами в голове»

В Якутске задержали подозреваемого в убийстве двух бездомных. Как сообщает «КП-Якутия», мужчина сделал это по велению голосов в голове.

Нападения произошли 7 и 8 мая. В результате были убиты два человека, ещё один находится в состоянии комы. Своих жертв изувер забивал металлическим обрезком по голове. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Иркутска Денис Коробов.

На допросе он объяснил свои действия необъяснимой ненавистью к бездомным. Нападать на них ему приказывал «зов свыше». Ранее Коробов был судим по статьям 116 УК РФ, 318 УК РФ и 228 УК РФ. Кроме того, выяснилось, что он 10 лет назад работал в городской мэрии водителем. Как пишет издание со ссылкой на источник, в те времена мужчина вёл себя абсолютно адекватно.

Учитывая все обстоятельства дела, в Следственном комитете решили изолировать мужчину от общества, и поместили его в изолятор.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов