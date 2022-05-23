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На Красноярском море горит лес

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Красноярск
18:25 23 Мая 2022
в красноярском крае, лесные пожары
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В Красноярском крае несколько дней горит лес в районе Бирюсинского залива. Сегодня дым накрыл и столицу региона. Как сообщают Dela.ru, в районе залива зафиксированы сразу три очага, самый крупный из которых около поселка Верхняя Бирюса.

Пользователи соцсетей сообщают, что пожары на берегу Красноярского моря начались ещё в пятницу. Возможной причиной мог стать наплыв туристов – кто-то из них не уследил за костром.

«Уже горит в Синем заливе, это «за спиной» Сосновоборской базы. Мы предоставили нашу базу для лесоохранной службы, они пытаются на Синем тушить, копать рвы».

В Лесопожарном центре сообщили, что пожар на Красноярском водохранилище тушат больше 60 человек, 2 бульдозера и 2 вездехода МТЛБ. По предварительной версии, причиной пожара стала сухая гроза.

Работу осложняет жаркая погода и ветер.

Фото: © dela.ru

 

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