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На Таймыре полицейские раскрыли кражу в ночном клубе

Главная Происшествия
Красноярск
17:25 23 Мая 2022
в красноярском крае, таймыр, кража
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На Таймыре сотрудники полиции раскрыли кражу дамской сумки из ночного клуба. 

Заявление о краже в отдел полиции по Таймырскому Долгано-Ненецкому району обратилась 51-летняя женщина. В ходе разбирательств выяснилось, что кража произошла в тот момент, когда пострадавшая удалилась на танцпол и оставила вещи на барной стойке. Хозяйка оценила ущерб в 12 тысяч рублей.

Проверка записей с камер видеонаблюдения показала, что  вещь мог взять один из посетителей. Личность подозреваемого установили, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. На допросе он сперва отрицал свою вину, но после просмотра видеозаписи признался, что был пьян и не помнит момент кражи и куда в дальнейшем дел имущество.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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