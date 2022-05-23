На Таймыре полицейские раскрыли кражу в ночном клубе

На Таймыре сотрудники полиции раскрыли кражу дамской сумки из ночного клуба.

Заявление о краже в отдел полиции по Таймырскому Долгано-Ненецкому району обратилась 51-летняя женщина. В ходе разбирательств выяснилось, что кража произошла в тот момент, когда пострадавшая удалилась на танцпол и оставила вещи на барной стойке. Хозяйка оценила ущерб в 12 тысяч рублей.

Проверка записей с камер видеонаблюдения показала, что вещь мог взять один из посетителей. Личность подозреваемого установили, им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина. На допросе он сперва отрицал свою вину, но после просмотра видеозаписи признался, что был пьян и не помнит момент кражи и куда в дальнейшем дел имущество.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко